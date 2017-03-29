ABD'den üst düzey ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre Konuk Bakan'ın Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin ele alınacağı güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. DHA

Okunma Sayısı: 428

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.