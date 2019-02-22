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ABD'den Uygur Türklerinin DNA yapısını toplayan Çin'e ambargo

22 Şubat 2019, Cuma 14:19
Çin’in, Sincan özerk bölgesindeki Uygur Türklerinin DNA veri bankasını bir Amerikan firmasından aldığı ekipmanla topladığının ortaya çıkması üzerine şirket, Pekin yönetimine cihaz satışını durdurdu.

Çin’in Uygur Türklerini asimilasyon için kamplarda DNA veri bankasını topladığına yönelik ciddi raporlar gelirken Pekin yönetimi azınlıkların "eğitildiğini" savunarak iddiaları reddediyor.

Amerikan biyoteknoloji üreticisi Thermo Fisher, Uygur Türklerinin DNA veri bankasını çıkarmak isteyen Çin’e malzeme satışını durduracağını açıkladı. Bu karar, Amerikan New York Times gazetesinde Perşembe günü çıkan “Amerikan uzmanlığının yardımıyla Çin kendi halkını izlemek için DNA kullanıyor" başlıklı kapsamlı haberin hemen ardından geldi. Thermo Fisher firmasının 2018’deki kazancının 24,3 milyar Amerikan doları olduğu belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 2017’de yaptığı açıklamada Çin'in DNA araştırma imkanlarını geliştirmek için ekipman siparişi verdiğini duyururken Amerikan bilim dergisi Nature bu tedarikçi firmanın Thermo Fisher olduğunu kaydetmişti.

2016’dan bu yana Çinli yetkililerin Sincan bölgesindeki Uygur Türkü, Kırgız ve Kazak gibi Müslüman azınlıklardan kan örnekleri topladığı haberleri geliyor.

BM raporlarına göre Çin hükümeti ülkede tüm etnik gruplar arasında birliği sağlamak adı altında yaklaşık 2 milyon Uygur Türkünü kamplarda topladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Aralık 2018’te yaptığı açıklamada Müslümanlara nasıl muamele edildiğini görmek ve dünya gündemini meşgul eden iddiaları açıklığa kavuşturmak için söz konusu kampları yerinde görmek istediklerini açıklamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 2017 sonundaki “Çin azınlık bölgesinde milyonlarca kişinin DNA'sını topluyor” başlıklı raporunda Halk Sağlığı Programı adı altında özel DNA bilgilerinin polis tarafından toplandığını bildirmişti. Rapora göre Çinli yetkililer Sincan bölgesinde 12 ile 65 yaş arasındaki halktan DNA örnekleri, parmak izleri, göz taraması ve kan grubu gibi bir çok bilgi topluyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Çin, Sincan, Uygur, ABD, asimilasyon
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