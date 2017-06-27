ABD'den "YPG'ye silah" açıklaması

​Suriye'de terör örgütü YPG'yi silahlandıran Washington yönetiminden çok tartışılacak bir açıklama daha geldi. ABD Savunma Bakanı James Mattis YPG'ye verilen silah desteğinin Rakka'nın DAEŞ'ten kurtarılmasının ardından da devam edeceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis Almanya’ya giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. "YPG’yi çatışmalar için silahlandıracağız. Eğer başka bir çatışma olursa, ihtiyaç duyduklarını onlara sağlayacağız” ifadesini kullandı. Mattis'e YPG'ye verilen silahların Rakka operasyonunun ardından geri alınacağına yönelik Türkiye'ye verilen garanti de soruldu. ABD'li Bakan Mattis “elimizden geleni yapacağız” yanıtını verdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Brüksel’de perşembe günü gerçekleşecek NATO toplantısında konuyu ele alabileceği belirtiliyor. Mattis geçen hafta Türkiye’ye, YPG’ye verilen silahların geri alınacağının garantisini vermiş ve silahların bilgisini paylaşmayı taahhüt etmişti. AA

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