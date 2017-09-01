"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

ABD'den zulme devam eden Myanmar'a 'Arakan' uyarısı

01 Eylül 2017, Cuma 00:51
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Myanmar güvenlik güçlerinin masum sivillere ve yardım görevlilerine saldırmaktan kaçınmasını istedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olaylarını yakından takip ettiklerini, konuyu BM Güvenlik Konseyi'nde de ele aldıklarını belirtti.

Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu (ARSA) milislerinin Myanmar güvenlik güçlerine saldırmasının ardından Myanmar Ordusu'nun operasyonlarının gerilimi artırdığını kaydeden Haley, bunun sonucunda masum sivillerin öldüğü, köylerin yakıldığı ve binlercesinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığına ilişkin bilgiler olduğunu belirtti.

Güvenlik güçlerine yönelik saldırıyı kınadıklarını hatırlatan Haley, "Bununla birlikte operasyonlar gerçekleştiren Myanmar güvenlik güçlerinin uluslararası insancıl hukuka uyma ve masum siviller ile yardım görevlilerine saldırmaktan kaçınma sorumluluğu var. Yetkililer ihtiyaç içinde olanlara yardım ulaşmasını temin etmeliler. Tüm BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Myanmar hükümetinin Arakan'daki tüm toplulukların haklarını ve onurlarını koruması konusunda destek olma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Haley, Annan Komisyonu tarafından hazırlanan Arakan raporundaki tavsiyelerin Myanmar hükümeti tarafından bir an önce uygulamaya geçirilmesi konusunda da desteğe hazır olduklarını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi dün kapalı oturumda Arakan'da yaşanan şiddet olaylarını görüşmüş ancak BMGK başkanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Toplantının ardından açıklama yapan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, "Myanmar'daki durum nedeniyle kaygılıyız. Tüm şiddet olaylarını kınıyoruz. Tüm taraflara tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz." demişti.

AA

Etiketler: abd, myanmar, arakan
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    185. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den zulme devam eden Myanmar'a 'Arakan' uyarısı

    Bayram tatilinin 6 günlük çok acı bilançosu!

    “Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...

    Arafat’tan Arakan'a dua

    Kılıçdaroğlu: Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki...

    Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz

    Bu zulmü kınamak yetmez

    Denizlerden istifade edemiyoruz

    BM Koordinatörü O’Brien: Suriye’nin yıkımına şahitlik ettik

    Bingöl'den acı haber

    Kardeşlik duygularının pekiştirilmesi için fırsat

    Hacılar Müzdelife'ye doğru hareket etti

    Güleçyüz: "İmam hatip camiasını tenzih ediyoruz"

    İşte dünyanın en güçlü orduları: Türkiye 8'inci sırada

    Telafer IŞİD'ten tamamen kurtarıldı

    Başsavcılık açıkladı: "El yapımı bomba"

    Şehitler Makamı'nda arife yoğunluğu

    "Myanmar'ın amacı bizi yok etmek"

    Bahçeli'den sert tepki: "Rezalet, hıyanet"

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    “Bedelli”nin dünü, bugünü, yarını...
    Mağdur Kürsüsü

    Salınan korku sebebiyle iş bulamıyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Bu zulmü kınamak yetmez
    Şükrü BULUT

    Ümitli olmak ve sevinmek için o kadar şey var ki
    Ahmet BATTAL

    Ben Diyanet İşleri Başkanı olsaydım (2)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kılıçdaroğlu: Yüzleşmemiz gereken bir gerçek var ki...
    Süleyman KÖSMENE

    Arakan’da gözyaşlı bayram
    Armağan Bahtiyar

    Duâ serinliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.