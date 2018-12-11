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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

ABD 'dini özgürlükler ihlal listesini' açıkladı

11 Aralık 2018, Salı 22:45
ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında Pakistan'ı "özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yazılı açıklamasında, 1998 Uluslararası Dini Özgürlükler Yasası kapsamında yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.

Pompeo, aynı yasa içinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde, "sistematik ve alenen dini özgürlükleri ihlal ettikleri" gerekçesiyle bu yıl Burma, Çin, Eritre, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın yanı sıra Pakistan'ı da "özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesine eklediklerini kaydetti.

ABD-Pakistan ilişkilerindeki belirsizlikler sürerken geçen yıl "özel izleme" listesinde yer alan Pakistan'ın bu yıl "özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesine eklenmesi dikkati çekti.

Öte yandan Pompeo, geçen yıl "özellikle kaygı duyulan ülkeler" listesinde olan Özbekistan'ın bu yıl "özel izleme" listesinde yer aldığını, Rusya ve Komor Adalarının da bu listeye dahil edildiğini açıkladı.

Pompeo ayrıca El-Kaide, Arap Yarımadası El-Kaidesi, DEAŞ, Nusra Cephesi, Eş-Şebab, Boko Haram, (Yemen'deki) Husiler, DEAŞ-Horasan ve Taliban'ı "özellikle kaygı duyulan yapılar" olarak tanımladıklarını belirtti.

Listedeki bazı ülkelerin dini özgürlükler konusunda kendilerini geliştirmeye çalıştığını ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirten Pompeo, dünyadaki din özgürlükleri genişletmek adına diğer ülke hükümetleri, sivil toplum örgütleri ve dini liderlerle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Trump'ın açıklamasından sonra Pakistan kararı

ABD Dışişleri Bakanlığının geçen yıl Pakistan'a yönelik "dini özgürlükler" kapsamında "özel izleme" listesine alma kararı Trump'ın, Pakistan'ı "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamasının ardından gelmişti.

Trump'ın açıklamalarına karşı Pakistan, İslamabad yönetiminin teröristlere barınak sağladığı yönündeki suçlamalara sert tepki göstermişti.

Öte yandan ABD yönetimi, son dönemde ülkede İslamofobi ve yabancı düşmanlığı kaynaklı suçların artması dolayısıyla eleştiri topluyordu. 

AA

Etiketler: Pompeo, Pakistan, Özbekistan
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