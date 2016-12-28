ABD Dışişleri Bakanı Kerry'e göre Filistin-İsrail barışının tek yolu...

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlamanın tek yolu olduğunu söyledi.

BMGK'da oylanan İsrail tasarısının kabul edilmesi konusunda Kerry, "BM'deki oylama, iki-devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." dedi. Kerry, yeni yerleşim yerlerini savunan liderlerin, Filistinlilerin meşru taleplerini görmezden geldiklerini ve ideolojik buyruklarla hareket ettiklerini kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Kerry'e eleştiri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İsrail-Filistin sorununa ilişkin açıkladığı çözüm önerisine tepki göstererek, "Kerry, Yahudi yerleşim birimleri konusunda takıntılı olduğunu ortaya koydu." ifadesini kullandı. Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kerry'nin konuşmasında, Filistinlilerin bir Yahudi devletini hiçbir şekilde kabul etmemelerinin temel sebeplerine yer vermediği belirtildi. "Kerry'nin konuşması İsrail karşıtlığıdır. Tıpkı Kerry'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kuruluna sunduğu karar gibi." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Kerry, yaptığı konuşmada Yahudi yerleşim birimleri konusunda takıntılı olduğunu ortaya koydu." değerlendirilmesi yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, bugün yaptığı açıklamada, iki devletli çözümün, İsrailliler ile Filistinliler arasında adil ve kalıcı barışı sağlamanın tek yolu olduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletlerdeki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." demişti. İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren karar, cuma günü 14 oyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunda kabul edilmişti. AA

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