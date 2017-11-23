"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Arakan'da yaşananlar 'etnik temizlik'

23 Kasım 2017, Perşembe 09:51
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddeti ilk kez "etnik temizlik" olarak nitelendirdi, katliamlardan sorumlu olanların yargı önüne çıkarılması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15 Kasım'da Myanmar'a gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı görüşmeler ışığında yazılı bir açıklamayla Arakan'daki son durumu değerlendirdi.

Myanmar ziyaretinde Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii de dahil üst düzey yetkililerle ülkedeki son durumu görüştüğünü kaydeden Tillerson, insani krizin bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Bu bir etnik temizliktir"

Myanmar ordu mensuplarına 25 Ağustos'ta düzenlenen saldırıyı bir kez daha kınayan Tillerson, "Yine de hiçbir provokasyon, şimdiye kadar yaşanan korkunç zulmü meşru gösteremez. Myanmar ordusu ile güvenlik güçleri içindeki bazılarının ve yerel infazcıların bu ihlalleri devasa bir acıya ve yüz binlerce kadın, çocuk ve erkeğin evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmasına neden olmuştur. Mevcut gerçeklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinin ardından şu açıktır ki Arakan eyaletinde Rohingyalılara karşı yapılan şey etnik temizliktir." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin önceliğinin insani krizle karşı karşıya olan yardıma muhtaç kişilere ulaşmak olduğunu kaydeden Tillerson, daha önceki 40 milyon dolara ilaveten 47 milyon dolarlık yeni bir yardım paketini daha açıkladıklarını hatırlattı.

"Sorumlular yargı önüne çıkarılmalı"

"Myanmar hükümeti ve güvenlik güçleri, sınırları içindeki herkesin insan haklarına saygı göstermeli ve bunu yapmayanları sorumlu tutmalıdır." ifadesini kullanan Tillerson, doğrudan isim veya kurum zikretmeden sorumluların yargı önüne çıkarılması için ABD'nin elinden geleni yapacağını kaydetti.

Şiddete sebep olanlara yaptırım

Öte yandan kapalı oturumda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Arakan krizinde "şiddete sebep olan (Myanmar güvenlik güçleri mensupları ya da yerel infazcılar) kişileri hedef alan yeni yaptırımlar getirmeye hazırlandıklarını" ifade etti.

Yetkili, "Arakan'da yaşanan etnik temizliğin planlı ve organize" olduğunu, sorumlularının belirlenerek yargı önüne çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

ABD açıklamada gecikti mi?

ABD'nin Arakan için "etnik temizlik" tanımlamasını kullanmasının uzun zaman alması kamuoyunda dikkat çekerken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, 11 Eylül'de Cenevre'de yaptığı konuşmada Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki operasyonlarını "tam bir etnik temizlik örneği" olarak tanımlamıştı.

Daha önceki Dışişleri Bakanlığı basın brifinglerinde konuyla ilgili sorulara yanıt veren Sözcü Heather Nauert, Arakan için etnik temizlik tanımının yapılması konusunda henüz emin olmadıklarını, emin olmaları halinde Myanmar ordusu ve güvenlik güçlerine bazı yaptırımlar almaları gerekeceğini açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman vefa etti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

AA

Etiketler: abd, arakan
Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    268. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adana merkezli 6 ilde operasyon

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Arakan'da yaşananlar 'etnik temizlik'

    Rekorların ardından Dolar ve Euro'da son durum?

    'Bosna Kasabı'na verilen ceza dünya gündeminde

    Ba’de harabi’s-Suriye

    İnsanlık yine kıyıya vurdu

    YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor

    Kerkük'te toplu mezar bulundu

    Rıza Sarraf'la görüşen Türk avukat: İtirafçı olması kesinleşti, duruşmaya çıkmayacak

    Göçmenleri cezaevine yerleştirdiler!

    Kırmızı alarm: Türkiye'de son 5 yılda 16 bin kişi intihar etti

    Bosna kasabı hakkında tarihi karar

    Okulda faciaya ramak kala

    Hariri'nin istifası askıya alındı

    Rekor kıran döviz ve enflasyona hükümetten ilk yorum

    Asyalı öğrenciler ekip çalışmasında zirvede, Türkiye listenin sonunda

    Bu köye yerleşene 70 bin dolar veriliyor

    S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

    Sarraf’ın savcısı, AKP’nin ‘komplo’ iddiasına tek kelimeyle cevap verdi

    MEB atanacaklar listesinden ilahiyat mezunlarını çıkardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İnsanlık yine kıyıya vurdu
    Mikail YAPRAK

    Çoğu gitti azı kaldı!..
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil Kemalizm
    Genel

    YSK’ya itiraz yolu kapatılıyor
    Ahmet BATTAL

    Yürütme suç ihdas edebilir mi?
    Genel

    Nur hizmeti inayet altında
    Caner KUTLU

    İnsanlığı huzurda birleştiren zekât köprüsüdür
    Genel

    Ba’de harabi’s-Suriye
    H. Muharrem OKUR

    Baharın çiçeklerini soldurmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.