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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan ''nevruz'' açıklaması

20 Mart 2018, Salı 09:45
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert eleştirilerde bulunduğu nevruz açıklamasında, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum." ifadesine yer verdiği açıklamasının kalan bölümlerinde geniş bir şekilde İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna yüklendi.

Dışişlerinden nevruz açıklaması

Öte yandan, nevruzla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan da Nevruz geleneğini kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

Sullivan açıklamasında, "ABD, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve dünyanın diğer bölgelerinde nevruz için bir araya gelen herkese en iyi dileklerimi sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Baharın müjdecisi kabul edilen ve her yıl dünya genelinde milyonlarca insan tarafından çeşitli etkinliklerin yapıldığı nevruz, Türkiye'de de 21 Mart'ta kutlanıyor.

AA

Etiketler: abd, nevruz
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