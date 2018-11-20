ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden flaş açıklama

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığında görevli yetkili, ABC News'a açıklamalarda bulundu.

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Cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirten yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'den henüz brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuşacağını açıklamıştı.