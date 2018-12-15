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15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD Fırat'ın doğusu için Suriyeli muhalifleri tehdit etti

15 Aralık 2018, Cumartesi 19:15
ABD, Türkiye'nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği harekata katılması beklenen ÖSO gruplarına ve siyasi muhalefete tehdit mesajı gönderdi.

Türkiye, Suriye'de Fırat nehrinin doğusundaki terör örgütü YPG/PKK unsurlarına yönelik askeri harekata hazılanırken, ABD yönetimi Suriyeli askeri ve siyasi muhalifleri operasyona katılmamaları konusunda tehdit etti.

ABD yönetimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat nehrinin doğusunda onbinlerce kilometre kare toprağı işgal eden YPG/PKK'ya karşı askeri harekatın başlayacağını açıklamasının ardından, bunu engellemek amacıyla çalışmalarını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yanı sıra ABD’li bakan ve askeri yetkililer Ankara’daki mevkidaşlarını arayarak “endişe” mesajları vermeyi sürdürürken, Amerikan diplomasisi ve istihbaratı Suriyeli muhalifleri tehdit etmeye başladı.

ABD'li yetkililer, Özgür Suriye Ordusu gruplarına ve muhalefetin çatı kuruluşu Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu’na gönderdikleri tehdit içerikli mesajda, Türkiye’nin gerçekleştireceği askeri harekata katılmamalarını talep etti.

Mesajda, harekata katılacak unsurların doğrudan ABD ordusuyla karşı karşıya geleceği iddia edilerek şu sözlere yer verildi:

"Özgür Suriye Ordusu veya SMDK’nın (harekata) herhangi bir şekilde katılımı ABD ve Koalisyon Güçlerine saldırı demektir ve bu gerek Koalisyon Güçleri gerek ABD ile doğrudan çatışmaya yol açacaktır. ABD güçleri ve SDF (adını kullanan YPG/PKK) iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla Koalisyon Güçleri ve ABD güçleri hedef alınıp çatışmaksızın SDF’ye saldırılamaz."

Amerikalı yetkililer, tehdit mesajını daha ileriye götürerek, “Filler tepişirken oradan uzak durmalısınız” ifadelerini kullandı.

Fırat’n doğusu

Suriye'nin kuzeydoğusunda Fırat nehri ile Irak sınırı arasında yer alan yaklaşık 45 bin kilometrekarelik alan, terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında.

ABD’nin askeri yardımlarıyla 2014’ten itibaren Fırat’ın doğusunda yayılan YPG/PKK’nın burada yaklaşık 15 bin silahlı teröristi bulunuyor.

Fırat nehrinin doğusundaki en büyük yerleşim alanları Halep'in Aynularab, Rakka'nın Tel Abyad ve Tabka, Haseke'nin Kamışlı, Amude ve Rasulayn ilçeleri ile Deyrizor'un kuzey kesimlerinden oluşuyor.

Suriye-Türkiye sınır hattının 480 kilometresini kaplayan YPG/PKK kuşağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 70’ini Araplar oluşturuyor.

Suriye topraklarının üçte birini ele geçiren örgüt, bugüne kadar çoğunluğu Arap olmak üzere Süryani, Kürt ve Türkmenlerin içinde olduğu 1,7 milyon civarında sivili zorla göç ettirdi.

Terör örgütü, DEAŞ'la çatışmalar sonrasında yerlerine dönmek isteyenleri de engelledi.

Fırat’ın doğusunu ele geçiren YPG/PKK, aynı zamanda ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz yatakları ile tesislerini kontrolüne aldı.

Suriye'deki tarım arazilerinin yüzde 60’ı, ülkenin en büyük su kaynakları ve elektrik ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan 3 büyük baraj da örgütün elinde.

ABD Savunma Bakanlığı, Fırat nehrinin doğusundaki alanda daimi kontrolü sağlamak üzere 35-40 bin kişilik bir kuvvet oluşturacağını açıklamıştı.

Türkiye, ABD’nin YPG/PKK’yı düzenli orduya dönüştürmesi anlamına gelen bu plana karşı çıkıyor.

AA

Etiketler: ABD, suriyeli muhalifler, Suriye
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