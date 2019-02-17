ABD geri çekilme planını açıkladı

'Çekilme ani ve hızlı olmayacak, adım adım ilerleyecek.'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'den çekilme planlarını anlattı. "Çekilme ani ve hızlı olmayacak, adım adım ilerleyecek" diyen Jeffrey, "Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Jeffrey, "Müttefiklerimize sürekli olarak söylüyoruz ki bu ani ve hızlı değil, adım adım ilerleyecek bir çekilme olacak" dedi. "ÇEKİLME ORTAKLARIMIZLA KOORDİNE HALİNDE OLACAK" Jeffrey'nin "Buradaki kapasitemizi koruyacağız ve çekilme ortaklarımızla koordinasyon halinde olacak" diyerek, "Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz" vurgusu dikkat çekti. "IŞİD İLE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ" Jeffrey "Washington'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflerine büyük ölçüde ulaşıldı ve IŞİD'le savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Artı Gerçek

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