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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

'ABD, gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikti'

09 Şubat 2019, Cumartesi 10:36
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesine ABD ve bölgedeki ülkelerce yöneltilen askeri tehditlere ilişkin, "Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, ülkesindeki siyasi krize, ABD ve bölge ülkelerinin askeri tehditlerine, insani kriz iddialarına ve ekonomik yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve bazı bölge ülkelerinin, Venezuela'ya yönelik askeri tehditlerinin, ülkesinin petrol, maden ve diğer zenginliklerini kontrol etme isteğinden kaynaklandığını anlatan Maduro, şunları kaydetti: "Eğer Venezuela patates ya da muz üretseydi, emperyalist kasırganın içinde olmazdı. Şunu kabul edelim ki bir ABD imparatorluğu var ve gözlerini Venezuela halkının zenginliklerine dikmiş durumda. Bizi aşağıda, arka bahçesi olarak görüyor ve bizim zenginliklerimizi istiyor. Venezuela'da güç sahibi olmak için de bütün bu baskıyı oluşturuyor. Bu yüzden onlar seçim değil, darbe istiyorlar."

'BARIŞ, TRUMP TEHDİDİ ALTINDA'

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, şöyle devam etti: "Venezuela'nın ulusal egemenliğine, 'insani yardım' adı altındaki bir şovla zayıf gösterilerek saldırmak isteniyor. Barış, Venezuela'yı askeri işgalle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'un tehditleri altındadır. Dünyanın en büyük ve en agresif askeri gücünün başındaki Trump'ın 'Venezuela için askeri seçenek' kullanmaktan bahsetmesi çok tehlikelidir."

'SİLAHLI MUHALEFETE İZİN VERMEDİK'

Venezuelalıların, "Barışçıl bir hükümeti, askeri müdahale ile tehdit etmek ne ile açıklanabilir?" soruna cevap aradığını dile getiren Maduro, ABD'nin Venezuela'da uyguladığı politikaların Libya, Irak, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerde uyguladığı politikalara benzediğini anlattı.

Maduro, "Libya'da ulaştıkları noktaya, yani silahlı muhalefete Venezuela'da ulaşamadılar. Denediler ama biz izin vermedik ve hiçbir zaman izin vermeyeceğiz." dedi.

'PLANLARI ÇÖKTÜ'

Yıllardır Venezuela'yı teslim almak için yürütülen operasyonlara dikkat çeken Maduro, bütün planların boşa çıkarıldığının altını çizerek, "Venezuela, bağımsızlığı, haysiyeti, tarihi var olma hakkı, barış uğruna savaşmak amacıyla bugün hiç olmadığı kadar kararlıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, Venezuela güvenlik güçlerince "darbecilik" suçlamasıyla yakalanan ve daha önce Miraflores'te çalışan emekli albay Garcia Palomo'ya da değindi.

Palomo'yu köstebek olarak niteleyen Maduro, geçen sene ağustos ayında bomba yüklü drone ile düzenlenen suikast girişiminin arkasında bu kişinin olduğunu ve bu terörist grubun Kolombiya tarafından finanse edildiğini söyledi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Venezuela, Maduro, ABD, petrol, Guaido
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