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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

ABD Güney Kore'nin başkenti Seul'deki askeri varlığını sonlandırdı

29 Haziran 2018, Cuma 13:55
Güney Kore'de yeni bir askeri karargah kuran ABD, başkent Seul'de 70 yıl süren askeri varlığını resmen sonlandırdı. Liman kenti Pyeongtaek'te kurulan yeni karargah ise 'ABD'nin ülke dışındaki en büyük askeri üssü' oldu.

ABD Güney Kore'deki askeri varlığını Seul'e 70 km. uzaklıktaki Camp Humphreys'e taşıyor. Yeni karargaha taşınma kararı Kuzey Kore ile yapılan ve Kore Yarımadası'ndaki gerginliği azaltan uzlaşının ardından gelse de taşınma kararı çok önceden planlanıyordu.

 

Seul'deki ABD askerlerinin çoğu halihazırda Camp Humphreys'e taşınmıştı, geriye kalanların da yıl sonuna kadar yeni karargaha taşınacağı belirtildi.

ABD askerleri 2. Dünya Savaşı'nın sonlanmasının ardından Seul'ün merkezindeki Yongsan'da konuşlanmıştı.

ABD-Güney Kore ittifakının sembolü olan Yongsan karargahı uzun süredir özel mülkte olması nedeniyle tartışma konusuydu.

Eski karargahın arazisi ise Güney Kore'ye devredilecek. Burasının 'Seul'un Central Parkı' olması talep ediliyor.

YENİ KARARGAH ABD'NİN ÜLKE DIŞINDAKİ EN BÜYÜK ASKERİ ÜSSÜ

Ülkenin batısındaki liman kenti Pyeongtaek'te kurulan yeni karargah ABD'nin buradaki hava alanına da oldukça yakın.

1420 hektarlık alanı kaplayan ve inşaatı 11 milyar dolara mal olan karargah ABD'nin ülke dışındaki en büyük aseri üssü olma özelliği taşıyor.

Ancak karargahın maliyetinin yüzde 90'ı Güney Kore tarafından karşılandı.

Yeni karargahın açılış töreninde konuşan ABD- Kore güçlerinin (USFK) komutanı General Vincent Brooks "Bu karargah binası ve onu çevreleyen tesisler ABD güçlerinin Kore'deki uzun süreli varlığına önemli bir yatırımı temsil ediyor. USFK ABD'nin ittifaka olan bağlılığının canlı kanıtı olmayı sürdürecek" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de yayımladığı mesajda "Pyeongtaek'te yeni ABD karargahı ile açılan yeni dönemde umarım ABD-Güney Kore ittifakı bir 'askeri ittifak' olmanın ötesine geçerek bir 'kapsamlı ittifaka' dönüşür ve 'harika bir ittifak' haline gelir" dedi.

Güney Kore'de 28.500 ABD askeri bulunuyor.

ABD'li yetkililer askerleri nüfusun yoğun olduğu yerlerden taşıyarak olası bir savaş ya da çatışma durumunda daha hazırlıklı olmayı umuyor.

Yeni karargah ABD güçlerini Kuzey Kore'nin sınırdaki topçu ateşinin menzilinden çıkarsa da Kuzey Kore'nin sahip olduğu daha gelişmiş silahlar hala  Camp Humphreys'in bulunduğu alana ulaşma kabiliyetine sahip.

Sputnik Türkiye

Etiketler: ABD, Güney Kore, askeri üs,
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