ABD, ham petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bıraktı

2018 yılına ait yapılan ön değerlendirmelere göre ham petrol üretiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ve Suudi Arabistan'ı geçerek dünya liderliğini alması bekleniyor.

İstatistik ve analiz kuruluşu olan Enerji Bilgi Yönetimi'ne (EIA) ait 'Kısa Dönem Enerji Tahminleri' raporunda şubat ayı içerisinde ABD'nin son 20 yılı aşkın süre içerisinde ham petrol üretimi seviyelerinde ilk kez Suudi Arabistan'ı geçtiği belirlendi.

Aynı analize göre ABD 2018'in geri kalan aylarında ve 2019 boyunca da Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim seviyelerinin üzerinde bir üretim gerçekleştirerek dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumunu pekiştirecek.

ABD petrol üretimini 2016'dan bu yana hızla arttırdı

ABD ham petrol üretimini 2011'den bu yana hızlı şekilde arttırdı ve bu artış büyük oranda Texas, New Mexico, Mexico Körfezi, North Dakota ve Montana eyaletlerinde gerçekleşti.

2014 yılı ortalarında yaşanan petrol fiyatları düşüşü sırasında ABD'li üreticiler geçici olarak ham petrol üretimlerini azaltmışlardı. 2016 yılı itibarı ile fiyatların yükselmesinin ardından üretim de yeniden arttı. Bu sırada Rusya ve Suudi Arabistan ise istikrarlı bir üretim sürdürdü ve herhangi bir büyüme göstermedi.