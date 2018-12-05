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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD Hava Kuvvetleri 'beyaz şapkalı' hackerlara meydan okudu

05 Aralık 2018, Çarşamba 20:15
Hava Kuvvetleri, açıklarını bulanlara para ödülü veriyor.

ABD Hava Kuvvetleri, dijital ortamdaki güvenliğini test etmek ve açıklarını saptamak adına Hack the Air Force 3.0 (Hava Kuvvetlerini hackle 3.0) adlı program çervesinde 600 kadar beyaz şapkalı hackerı hava kuvvetlerinin programlarını hacklemeye davet etti.

ABD Hava Kuvvetleri, bu çerçevede etik hacker'ların güvenlik açıklarını tespit etmeye davet edildiği bir bug (hata) bulma ödülü programı başlattı.

Hack the Air Force 3.0 (Hava Kuvvetlerini hackle 3.0) adlı programla, ABD Hava Kuvvetleri, dijital zırhındaki çatlakları ortaya çıkarmak amacıyla etik hackerlardan yardım talep ediyor, açıklarını bulanlara ise para ödülü veriyor.

Söz konusu program, 191 ülkeden pek çok etik hackerin katılımıyla gerçekleştirilen ve ABD hükümeti tarafından bugüne kadar başlatılan en büyük 'bug' bulma ödülü programı olma özelliği taşıyor.

Bu programa hepsi kayıt olarak onay verilen 600 kadar beyaz şapkalı hacker katılabiliyor. Küresel antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET, bu ilginç etkinliği mercek altına aldı.

Ordu, açıkları önlemeye kararlı

Hava Kuvvetleri CTO’su Wanda Jones-Heath yaptığı açıklamada, "Hack the AF3.0, Hava Kuvvetleri’nin kendi ağına dair kritik riskleri tespit ederek güvenlik açıklarını önleme konusundaki kararlılığını temsil ediyor" dedi.

Geçmişte 300’ü aşkın açık keşfedildi

HackerOne tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, her ikisi de 2017’de gerçekleştirilen son Hack the Air Force organizasyonlarında 300’den fazla güvenlik açığının tespit edildiği ve katılımcılara bu kapsamda 230 bin dolardan fazla para ödülü dağıtıldığı belirtildi.

T24

Etiketler: hacker, ABD
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