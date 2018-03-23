ABD ile füze savunma sistemi alınması için görüşülüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Müsteşar Ümit Yalçın'ın önümüzdeki hafta ABD’yi ziyaret edebileceğini söyledi. "AB zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz diyen Aksoy, Irak'taki terörle mücdele konusunda ise, "Sınırlarimızda terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceğiz, kimse ham hayal görmesin" ifadelerini kullandı. Aksoy, ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın görevden alınması hakkında da, "Bu nöbet değişiminin, ülkelerimiz arasındaki sorunların çözümü için var olan çabaları güçlendirmesine vesile olmasını bekliyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de temaslarının devam ettiğini söyledi.

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