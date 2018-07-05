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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD ile ilişkiler nasıl yürüyecek?

05 Temmuz 2018, Perşembe 19:21
Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Sinan Ciddi, seçim sonrasında Amerika’ya, Avrupa’ya veya genel anlamda Batı’ya yönelik bakış açısının daha yumuşak, daha yatıştırıcı, daha esnek olabileceği yönünde bir izlenim olduğunu söyledi.

24 Haziran seçimlerinin ardından Amerika’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha yatıştırıcı bir yaklaşım sergileyip-sergilemeyeceğinin tartışıldığını söyleyen Georgetown Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Sinan Ciddi, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı sisteminde kuracağı yeni ekibin, özellikle de dış ilişkiler ekibinin önemli olduğunu belirtti. Amerika’da, Türkiye’nin üstünden seçim baskısının kalkmasıyla, Türk hükümetinin, Amerika’ya, Avrupa’ya veya genel anlamda Batı’ya yönelik bakış açısının daha yumuşak, daha yatıştırıcı, daha esnek olabileceği yönünde bir izlenim olduğunu kaydeden Ciddi, şimdi bunun hayata geçirilip-geçirilemeyeceğinin tartışıldığını söyledi. Sinan Ciddi’ye göre eğer beklentiler karşılanmazsa, Washington yaptırım hazırlığında. Ciddi,seçim sonrasında Türkiye’nin Amerika ile ilişkilerinin olası seyrini Amerika’nın Sesi’’ne değerlendirdi.

Rahip Brunson olayı da pürüz oluşturuyor

Konunun Finlandiya’nın başşehri Helsinki’de 12 Temmuz’da yapılacak Trump- Putin Zirvesi’nde gündeme gelebileceğini ifade eden Ciddi, bu konuda mutabakat sağlanabileceğini de sözlerine ekledi. Kongre’nin Türkiye’ye F-35 satışını engelleme yetkisi olduğunu vurgulayan Sinan Ciddi, 1974’te Kıbrıs Harekâtı’ndan sonra Türkiye’ye silah ambargosu uygulandığını hatırlattı. Ciddi, Rahip Andrew Brunson başta olmak üzere Türkiye’de hapiste tutulan bütün Amerikalılar’ın, ikili ilişkilerde pürüz oluşturduğuna da değindi.

 

YPG’ye verilen silahların geri alınması çok zor

Şu anda Türk-Amerikan ilişkilerinin çok hassas bir noktada olduğunu dile getiren Ciddi, Washington’un bölgesel ihtiyaçları ve kaygılarıyla, Türkiye’den beklentilerinin bu ilişkinin geleceğini şekillendireceğini söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun tecrübeli bir isim olduğuna dikkat çeken Sinan Ciddi, Pompeo’nun Türkiye’yi yatıştırıcı bazı tedbirler alma taraftarı olduğunu, yalnız Türkiye’nin ABD’nin isteklerine aynı şekilde cevap vermemesi halinde sert cevap alabileceği yönünde kaygılar yaşandığını söyledi. YPG güçlerinin Menbiç’ten çıkarılmasının iki ülke ilişkilerinde belirleyici bir rol oynadığını dile getiren Ciddi, Türk ve Amerikan askerlerinin bölgedeki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Sinan Ciddi, Amerika’nın IŞİD’le mücadele kapsamında YPG’ye verilen silahları geri almasının çok zor olduğu inancında. Ciddi, talep edilmesine karşın silâhların verilmemesi durumunda Amerika’nın çok fazla yaptırım gücü olmadığını da kaydetti.

Etiketler: türkiye, abd, terörle mücadele, sinan ciddi
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