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9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

ABD ile Kuzey Kore arasında barış rüzgarı esiyor

09 Mart 2018, Cuma 10:32
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile mayıs ayında bir araya gelecek. Ayrıca Kuzey Kore, bundan sonra nükleer ve balistik füze denemesi yapmayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul ettiği ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceği bildirildi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da basın açıklaması yaptı. Kuzey Kore lideri Kim'in Trump'a gönderdiği ve içinde ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşme beklentisinin de yer aldığı bir mektuptan bahseden Chung, "Başkan Trump, kalıcı bir şekilde (Kore Yarımadası'nın) nükleerden arındırılması amacına ulaşmak için mayıs ayında Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore füze denemesi yapmayacak

Chung, "Kim ayrıca Kuzey Kore'nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulundu. Ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını belirtti." değerlendirmesini yaptı.

Güney Koreli yetkili ayrıca, bu adımlarla iki ülke arasında barışçıl bir çözüm bulunması umutlarının daha da güçlendiğini vurguladı.

Beyaz Saray teyit etti

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Kim'in bir araya geleceğini doğruladı. Sanders, görüşme yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini kaydetti.

Açıklamada Sanders, "Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. O zamana kadar (Kuzey Kore üzerindeki) tüm yaptırımlar ve maksimum baskı devam etmelidir." ifadesine yer verdi.

Önceki gün Trump, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yılların ardından ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD (olumlu veya olumsuz) her iki yönde de daha ileri gitmeye hazırdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

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