ABD ile üç aşamalı Münbiç planı

ABD ve Türkiye, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde Fırat Nehri’nin batısında bulunduğu Münbiç’ten çekilmesi için teknik mutabakatı sağladı.

Mutabakat, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yla 4 Haziran’da Washington’da yapacağı nihai görüşmeyle ilan edilecek. Washington toplantısında bazı detayların değişme ihtimali olabileceğine dikkati çeken kaynaklar, teknik görüşmelerde üzerinde anlaşılan ana hatların korunacağını bildirdi. Buna göre, 4 Haziran’da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG unsurları Menbiç’ten çıkacak. Menbiç mutabakatında öngörülen ikinci aşama, 4 Haziran’dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor. Denetim mekanizmasının ayrıntıları, sahadaki ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilebilecek. Mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran’dan sonraki 60 gün zarfında Münbiç’in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyor. Mutabakat metni son şeklini, gelecek hafta Washington DC’de bakanlar düzeyinde yapılacak görüşmede alacak.

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