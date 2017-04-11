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12 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

ABD, İngiltere ve Fransa BMGK'ya yeni 'İdlib tasarısı' sundu

11 Nisan 2017, Salı 23:08
​ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısını kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen "revize edilmiş" karar tasarısını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yeniden sundu.

İngiltere'nin BM Dami Temsilcisi Matthew Rycroft, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık, ABD ve Fransa'nın İdlib'deki saldırıyı kınayan ve saldırının soruşturulmasını isteyen "revize edilmiş" BMGK karar tasarısını üyelere yeniden dağıttıklarını bildirdi.

Rycroft, Suriye'de sürdürülebilir barışı sağlayacak siyasi sürecin başlatılması için BMGK'nın bütün üyelerine bu tasarısıyı desteklemeleri çağrısında bulundu.

İdlib kentinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından BMGK'ya üç karar tasarısı sunulmuştu.

Suriye rejiminin İdlib kentinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını talep eden ilk tasarıyı ABD, İngiltere ve Fransa sunmuş, Batılı ülkelerin karar tasarısını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Rusya ise BMGK'ya saldırıya ilişkin kınama yerine "derin endişe" ifadesi kullanılan kendi hazırladığı tasarıyı getirmişti.

Üçüncü bir tasarı ise Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki anlaşmazlığı gidermek için BMGK'nın daimi üyeleri dışındaki 10 seçilmiş ülke tarafından konseye sunulmuştu.

Üye ülkeler BMGK'ya sunulan üç ayrı karar tasarısı üzerinde uzlaşamamış ve oylama ertelenmişti.

AA

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