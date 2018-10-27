ABD: Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına ek önlemler alınabilir

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Orta Doğu'nun istikrarına zarar verdiğini ve Washington'un cinayetin sorumlularına yönelik ilave önlemler alabileceğini söyledi.

Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu Güvenlik Konferansı'na katılan James Mattis, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın öldürülmesinin bölgedeki istikrara zarar verdiğini belirten Mattis, "Barışın varlığı ve insan haklarına tereddütsüz saygı konusundaki ortak çıkarlarımız doğrultusunda Cemal Kaşıkçı'nın diplomatik bir mekanda öldürülmesi hepimiz için endişe kaynağı olmalıdır." dedi. "Bir ulusun uluslararası normlardan ve hukukun üstünlüğüne bağlılığından taviz vermesi, tam da en ihtiyaç duyulan dönemde bölgesel istikrarı baltalar." diyen Mattis, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile istişarelerini sürdüreceğini kaydetti. Mattis, ABD Dışişleri Bakanlığının cinayetin sorumlularına yönelik ilave önlemler alabileceğini söyledi. AA

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