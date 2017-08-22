ABD Katar'la ortak askeri tatbikat yaptı

ABD ile Katar ortak askeri tatbikat yaptı. Başkent Doha'da bir gün süren tatbikatta iki ülkeden paraşütçüler serbest atlayışlar gerçekleştirdi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Rehberlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki ülke arasında başkent Doha'da bir gün süren ortak tatbikat çerçevesinde Katar ve ABD'den paraşütçülerin serbest atlayışlar gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu tatbikatın iki grup arasında üç yıldan bu yana planlama ve tatbikat alanında yapılan iş birliğinin bir sonucu olduğu ifade edildi. AA

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