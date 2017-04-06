ABD: Kimyasal saldırıyı Esad yaptı, Esed'in Suriye'de geleceği yok

ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib'teki kimyasal saldırıyı Esad yönetiminin yaptığı konusunda şüphe yok.
Rus mevkidaşı ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'deki kimyasal silah saldırıları ile ilgili açıklama yaptı
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rus mevkidaşı ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Tillerson "Suriye rejimine uygun bir yanıt vermeyi düşünüyoruz. Rusya Esad'a verdiği desteği yeniden düşünmeli." ifadelerini kullandı.
Trump'ın Suriye kararının eyleme geçmeden açıklanmayacağı belirtilirken Tillerson "Kimyasal saldırıyı Esed'in yaptığından şüphe yok. Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yok" dedi.