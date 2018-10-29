'ABD Koalisyon güçleri beyaz fosfor kullandı'

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Hacin kentine hava saldırısında yasaklı beyaz fosfor kullandığını iddia etti.

SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde "Uluslararası koaliasyon, Deyr-ez Zor bölgesinin güneydoğusundaki Hacin şehrine beyaz fosfor kullanarak hava saldırısı düzenledi" denildi. Koalisyon, 13 Ekim cumartesi günü de benzer bir saldırı gerçekleştirmişti. PENTAGON AÇIKLAMIYOR Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'i (BM) sorumlulara karşı önlem almaya ve koalisyonun Suriye topraklarındaki yasadışı varlığına son vermeye çağırmıştı. ABD Savunma Bakanlığı ise Suriye'de hangi mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını, ama bu mühimmatın uluslararası kurallara uygun olduğunu duyurmuştu. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 208

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.