ABD koalisyon güçleri Deyr ez-zor'a saldırdı: 15 sivil öldü

ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Deyr ez Zor bölgesindeki Hacin kentine düzenlediği hava saldırısında 15 sivilin öldüğü bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde yer alan Hacin kentine yönelik hava saldırısında 15 sivilin öldüğü kaydedildi. Diğer yandan Suriye devlet televizyonu El İhbariye, olay yerinden muhabirinin aktardığı bilgilere dayandırdığı haberinde saldırının kurbanlarından çoğunun kadın ve çocuk olduğunu açıkladı. SANA 13 ve 29 Ekim tarihlerinde koalisyonun buna benzer saldırılar gerçekleştirdiğini ve yasaklı beyaz fosfor kullandığını daha önce duyurmuştu. Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'i (BM) sorumlulara karşı önlem almaya ve koalisyonun Suriye topraklarındaki yasadışı varlığına son vermeye çağırmıştı. ABD Savunma Bakanlığı ise Suriye'de hangi mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını, ama bu mühimmatın uluslararası kurallara uygun olduğunu duyurmuştu. Sputnik Türkiye

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