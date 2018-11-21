ABD Kongresindeki Demokrat üyeler: 181 yıllık yasak kalksın

TEMSİLCİLER MECLİSİNE İLK KEZ BAŞÖRTÜLÜ BİR ÜYE SEÇİLİNCE DEMOKRATLAR YASAĞIN KALKMASINI İSTEDİ

O kanun kaldırılsın

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Somali kökenli İlhan Ömer'in başörtülü olması sebebiyle, Demokrat üyeler, Kongrede başı örtmeyi yasaklayan kanunun kaldırılması için başvuruda bulundu.

Şapka ve şal da yasak

181 yıllık kanun meclis üyelerinin, başı kapatan şapka, başörtüsü, şal veya sarıkla meclise girmesini yasaklıyor. Demokratlar İlhan Ömer'in meclise girip konuşma konuşma yapabilmesi için bu talebi gündeme getirdi.

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DEMOKRATLARDAN ANLAMLI TEKLİF

ABD’li Demokratlar, Kongrede 181 yıllık baş örtme yasağının kaldırılması için başvuruda bulundu.

ABD’deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Somali kökenli İlhan Ömer’in başörtülü olması sebebiyle, Demokrat üyeler, Kongrede başı örtmeyi yasaklayan kanunun kaldırılması için başvuruda bulundu. Demokrat üyeler, meclis üyelerinin, başı kapatan şapka, başörtüsü, şal veya sarık ile meclise girmesini yasaklayan 181 yıllık kanunun kaldırılmasını talep etti. Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ve başörtülü olan İlhan Ömer’in, yürürlükte olan kanuna göre meclise girmesi ve konuşma yapması yasak olduğundan başvurunun yapıldığı belirtildi.

SON YASAK OLMAYACAK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer, başörtülü olmasının kendi kararı olduğunu ve bunun ABD anayasasının birinci maddesi tarafından da korunduğunu belirterek, “Bu yasak, kaldırılması için uğraşacağım son yasak olmayacak.” değerlendirmesinde bulundu. Yasağın kaldırılması için yapılan başvuruda, Meclis üyelerinin ve çalışanların dini özgürlüklere sahip olması ve dini görevlerini yerine getirebilmesinin anayasal bir madde olduğu ve söz konusu kanunun bu maddeyle çeliştiği vurgulandı.