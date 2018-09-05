"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD Kongresini ikna olmadı; yeni düzenlemeler gelebilir

05 Eylül 2018, Çarşamba 23:55
Facebook ve Twitter'ın üst düzey yöneticileri, ABD Kongresi'nde sosyal medyadan yapılan siyasi manipülasyonlara karşı daha hazırlıklı olduklarını savundu. Kongre üyeleri ise sosyal medya platformlarına yeni düzenlemeler geleceğinin sinyalini verdi.

Facebook ve Twitter'ın üst düzey yöneticileri Sheryl Sandberg ve Jack Dorsey, kendilerine yapılan davet doğrultusunda ABD Kongresinde yapılan oturumlara katıldı. 

Kasımda yapılacak ara seçimlerin yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleşen başkanlık seçimlerinde olduğu gibi yabancı aktörlerin hedefinde olmasından endişelenen Amerikalı kanun yapıcılar, Facebook ve Twitter yöneticilerini tehlikeyi farketmekte ve harekete geçmekte geç kaldıkları için sert şekilde eleştirdi.

İki şirketin siyasi manipülasyonlara karşı aldıkları önlemleri sorgulayan kongre üyeleri, Amerikalıların siyasi kararlarına yabancı ülkeler tarafından sosyal medya üzerinden yön verilmesinin demokrasi için büyük risk teşkil ettiğini vurguladı.

"Sahte hesaplara karşı yatırım yapıyoruz"

Facebook'un Üst Operasyonel Yöneticisi Sandberg, şirketin içerik kontrolü için daha fazla personeli işe aldığını ve sahte hesapları belirlemek için yapay zeka araçlarına yatırım yaptığını anlattı.

Twitter'ın İcra Kurulu Başkanı Dorsey ise birebir aynı mesajı farklı hesaplar üzerinden paylaşan (bot) hesapları önlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Yeni düzenlemeler gelebilir

Kongre üyeleri ise iki şirketin adımlarının yeterli olmayacağı gerekçesiyle sosyal medya platformlarına karşı yeni düzenlemeler getireceklerinin sinyalini verdi.

Bu arada, Kongre üyelerinin davetine karşın oturuma iştirak etmeyeceğini açıklayan Google yöneticisi Larry Page için Sandberg ve Dorsey'in hemen yanında ayrılan koltuk oturum boyunca boş kaldı.

AA

Etiketler: abd, sosyla medya, facebook, twitter
Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gri listedeki terörist yakalandı

    "Suriye'deki durum, patlamaya hazır bir noktada"

    Makendonya'ya NATO üyeliği için isim anlaşması şartı

    'Şarbon hastalığı ile ilgili panik yapılacak bir durum yok'

    Terörist Mihraç Ural suikast sonucu ağır yaralandı

    UCM'den Arakan'lı Müslümanlar hakkında yeni adım

    TYB İstanbul Şubesi Başkanı Bıyıklı'dan hükümete 'yerli kağıt' çağrısı

    15 Temmuz darbe girişimi yargılamalarında iki dava dosyası birleştirildi

    Brunson'ın avukatı: Davanın gidişatı değişebilir

    İstanbul açıklarına helikopter düştü

    Müteahhitler de zorda

    Paraguay'ın Filistin'e ilişkin kararı İsrail'i kızdırdı

    Merkel'den Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar

    Mescid-i Aksa’ya yine baskın düzenlediler!

    'Binlercesi hala IŞİD'in elinde'

    KYK yurtlarına zam yapılacak mı?

    Erdoğan - Putin - Ruhani yarın bir araya gelecek

    ‘Daha iyi insanlar olacağız’

    Ticaret Bakanlığı: Un ihracatına sınırlama getirildi

    En Çok Okunanlar

    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ölümlerin yarısı nazardan
    Genel

    Profesörün Çinli eşi Türkiye’ye dönemedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    En sağlam güvence ümmetin ortak bilinci
    Faruk ÇAKIR

    Kim zam yaptı?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah biliyorken neden sınava tabi tuttu?
    Genel

    Gençler göçüyor
    Ahmet BATTAL

    Anayasa ve Mahkemesi
    Osman Yiğit

    Kabirde şenlik var
    Genel

    Bakan Gül'den Rahip Brunson açıklaması
    Kadir AKBAŞ

    Yeni adlî yıl, yeni bir umut!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.