ABD Kuzey Kore'ye baskıyı sürdürecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ülkesinin Kuzey Kore'yi nükleer silahlanmadan vazgeçirme çabalarını sonuç alana kadar sürdüreceği mesajını verdi.

Asya turu kapsamında Güney Kore'nin ardından Japonya'yı ziyaret eden ve Başbakan Şinzo Abe ve diğer yetkililerle görüşen Pence, Trump yönetiminin, Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirme konusundan kararlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik ve diplomatik baskıların Pyongyang yönetimini iş birliğine zorlayabileceğine inancının tam olduğunu belirten Pence, "Şuna inanıyoruz ki kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabilir. Kore Yarımadası nükleer silahlardan arınana kadar durmayacağız, pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Pence, Japon muhataplarına Japon Denizi'nin öte yakasından gelebilecek provokasyonlara karşı, "Yüzde yüz yanınızdayız." diyerek desteğini gösterdi. AA

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