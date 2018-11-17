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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD'li asker Irak'taki görevini ihlal ettiği için suçlu bulundu

17 Kasım 2018, Cumartesi 16:07
ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'de görevli Edward Gallagher, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu.

ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'de görevli Edward Gallagher, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu.

CNN'in haberine göre, Askeri Mahkeme, Callagher'i 2017'de DEAŞ ile mücadele kapsamında görev yaptığı Irak'ın Musul kentinde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu buldu.

Callagher, suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz vererek fotoğraf çektirme ve cesetlerin yanında asker alım töreni düzenleme yer alıyor.

Ayrıca Callagher, Irak'tan ülkesine döndükten sonra görev yaptığı ekipteki askerlere Irak'ta yaşananları anlatmamaları için girişimlerde bulunmaktan da yargılanıyor.

Donanma Özel Harp Komutanlığı görevlisi Tamara Lawrence, Callagher hakkındaki iddiaları ciddiye aldıklarını belirtti.

AA

Etiketler: ABD, Irak, asker, görev, Navy Seal
Okunma Sayısı: 201
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