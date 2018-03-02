ABD'li bakanın 31 bin dolarlık siparişi gündem oldu

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Carson'ın adına 'haberi olmadan verildiği' iddia edilen 31 bin dolarlık yemek odası seti siparişi iptal edildi.

ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Ben Carson'un ofisi için verilen ancak bakanın haberinin olmadığını iddia ettiği 31 bin dolarlık yemek odası siparişi ülkede gündem oldu.

BBC'nin haberine göre, bakanlık yetkilileri, kamuoyunda çok tartışılan 31 bin dolarlık siparişten Carson'un bilgisinin olmadığını duyurdu. Carson ise Twitter hesabından, yanlış bir şey yapmadığını ancak kendisinin delil olmadan suçlandığını yazdı.

Bakanlık Sözcüsü Raffi Williams da siparişin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını açıkladı.

Sipariş, bakanlığın bir önceki İdari İşler Direktörü Helen Foster'ın şikayetiyle ortaya çıktı. Foster, CNN'e yaptığı açıklamada, siparişi, bakanlığın dekorasyon için ayırdığı 5 bin dolarlık bütçeyi aştığı için onaylamadığını ve sonunda görevinden alındığını iddia etti.

Foster, kendisine "5 bin dolara sıradan bir sandalye bile alınamaz" cevabının verildiğini ve siparişe ilişkin bütçeyi onaylaması için kendisinin zorladığını öne sürdü.

Bakanlık ise iddiaların aksine yasal bütçe sınırını aşmadıklarını savunuyor.

Yemek odası setinin, maun masa, büfe, dolap ve mavi kadife kaplamalı 10 sandalyeden oluştuğu belirtildi.

Sipariş yalnızca kulislerde değil sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İnternet kullanıcıları "Carson, IKEA'dan alışveriş yapmalı" yorumları yaparken, 31 bin dolarlık siparişin daha ucuz alternatiflerine ilişkin birçok liste paylaşıldı.