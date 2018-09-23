"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

'ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmedik'

23 Eylül 2018, Pazar 09:46
Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almasında bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığı 6 Aralık'tan bu yana Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini söyledi.

İrlanda'ya resmi ziyarette bulunan Maliki, İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney'le başkent Dublin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 6 Aralık 2017'de "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistin tarafının hiçbir ABD'li yetkili ile bir araya gelmediğini belirtti. Maliki, "ABD yönetimi, Filistin halkına ve davasına savaş ilan etti. Bu nedenle ABD'yle tüm görüşmeleri durdurduk." dedi.

"ABD'nin kararını şikayet edeceğiz" 

Washington'un barış sürecindeki arabulucu rolünü kaybettiğine dikkati çeken Maliki, "ABD hükümetinin aldığı kararla ilgili şikayette bulunmak üzere çeşitli uluslararası örgütlerine gitme kararı aldık. Bu siyasi ve diplomatik üslubu sürdürerek, Filistin davasını savunacağız." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: filistin, abd
Okunma Sayısı: 423
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Minik Sedanur gözyaşları içinde defnedildi

    İran'daki terör saldırısına ilişkin Ruhani'den dikkat çeken açıklamalar

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama

    25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi

    Risale-i Nur'da Yavuz Sultan Selim ve İttihad-ı İslam mücadelesi...

    'Müslümanların ilme verdiği değeri gösteriyor'

    'ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmedik'

    Ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 60'a yükseldi

    İsrail'e bu konuda bir yasak getiren ilk AB ülkesi olabilir
    📷

    Karikatürler

    Mizah mizah yok! Aa olmadı

    İslâm siyasete malzeme olmasın

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    CHP'den inşaat işçileri raporu

    'Ortak paydamız adalet, ortak paydamız hukukun üstünlüğü'

    Erbaş: Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz

    MHP af teklifinin detaylarını kamuoyuna sundu

    'Hayatım boyunca büyük ofisleri kaplayan küçük insanlarla karşılaştım'

    Irak hükümetinden Türk ve İran ürünlerine vergi hamlesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Ağabeyden “tenkit” dersleri
    Cevher İLHAN

    Zavallılık…
    Genel

    Bu cesareti nereden alıyorsunuz? İmanımızdan!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benimle gelen perişan kalmaz
    Genel

    İhtiyaç listeleri velileri bıktırdı
    Faruk ÇAKIR

    Tefrika tuzağını bozalım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İslâm siyasete malzeme olmasın
    Genel

    MHP'nin af teklifine ilişkin Erdoğan'dan açıklama
    Said YÜKSEKDAĞ

    Üniversiteyi kazandım, ama nerede kalacağım?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.