"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

ABD'li Müslüman, ölümcül hastalığa yakalanan çocukları evlat ediniyor

01 Nisan 2017, Cumartesi 23:59
Muhammed Bzeek 62 yaşında. 1978’de Libya’dan ABD’ye göç etti. Los Angeles’ta ölmek üzere olan çocukları evlat edinmeye başladı. Evlatlık aldığı 80 çocuğun 10’unu kaybetti.

Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre, Muhammed 62 yaşında. 1978’de memleketi Libya’dan ABD’ye gitti. Şikago’da elektronik mühendisliği üzerine eğitim aldı.

Şehir değiştirdi, Los Angeles’ta çalışmaya başladı. Şehirle birlikte hayatı da değişti. Bu değişimin tam ortasındaysa âşık olduğu kadın vardı.

Muhammed, Amerikalı Dawn’la çalışırken tanıştı. Dawn Ailesi’nden öğrendiği bir geleneği yaşatıyordu, 1980’lerden beri çocuk evlat ediniyordu. Hatta çocuklar için bir bakımevi bile açmıştı.

Muhammed onu ve çocuklarını çok sevdi. Çift evlendi ve evlatlarına evlat kattı. Dawn ve Muhammed, 1995’te önemli bir karar aldı, artık sadece ölüm döşeğindeki çocukları evlat edineceklerdi.

O tarihten sonra evlerinin kapılarını hastanelerde, soğuk odalarda ölümü bekleyen onlarca çocuğa açtılar.

Muhammed, şunları söylüyor:

“Eşim 3 sene önce hayatını kaybetti. O hastalandıktan sonra işi bıraktım, çocuklar ve onunla ilgilenmek için... Eşim öldükten sonra da çocuklara tek başıma bakmaya başladım. Şimdiye kadar 80 çocuğa baktık, 40’ı hastaydı. Maalesef çocuklarımdan 10’u evimde hayatını kaybetti.”

"Kimse onları istemiyor"

Ölüm döşeğindeki evlat edinmeyi neden tercih ettiğini de şöyle anlattı:

“Kimse onları istemiyor. İnsanlar ölümden korkuyor. Çocuklarının evlerinde ölmelerini istemiyorlar. Bakımları da zor. Onları hastane odalarına terk ediyorlar. Ama birisi onlara bakmalı. Çoğunun annesi alkol ya da uyuşturucu bağımlısı. Çocuklarını öylece terk ediyorlar. Hastanede de çocuklar sevgi dolu bir ortamda kalmıyorlar. Ancak bir evde kalırlarsa, aileleri olursa gerçek bir sevgi alıyorlar. Onların bana her zamankinden fazla ihtiyacı var. 10 çocuğumun hepsinin öldüğü zaman ellerinden tutuyordum.”

"Kimseden teşekkür beklemiyorum"

Basının gözleri üzerine çevrilince Muhammed hayli şaşırmış... “28 yıldır çocuklara bakıyorum. Hayatımı çok özel yaşarım. Benimle ilgili haberler çıkınca arkadaşlarım da çok şaşırdı. Camidekiler ‘Yaptıklarını bilmiyorduk’ dediler. Yıllardır gittiğim marketin kasiyeri beni görünce ağladı. Bu normal çünkü bir Müslüman yaptıklarını anlatmaz. Kimseden teşekkür beklemiyorum, beni ödüllendirirse ancak Allah ödüllendirir.”

TEK BİYOLOJİK ÇOCUĞU VAR, O DA HASTA

Muhammed hem teşekkür beklemiyor hem de kendi deyimiyle Allah’tan gelen hiçbir şeye itiraz etmiyor. Sadece tek bir biyolojik çocuğu var. O da gelişim bozukluğundan mustarip. 19 yaşında ancak 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip. Muhammed tekerlekli sandalyedeki oğlunu üniversiteye bırakıp döndüğünde ise onu evde evlat edindiği 6 yaşındaki kız çocuğu karşılıyor. Bzeek’in evlat edindiği çocukların çoğu yaşama tutunmayı başardı.

Ama Muhammed çocuklarla iletişimini hiç koparmadı:

“Bazıları şimdi üniversiteye gidiyor, bazıları evlendi bile hatta çocukları var! (gülüyor) Mesela 30 yaşında olan çocuklarımdan biri bana hâlâ baba diyor.”

"Utan ve git Muhammed’in hikâyesini oku"

Muhammed uzun sakallı, düzenli olarak camiye giden Libya asıllı bir ABD vatandaşı. Peki hiç ayrımcılığa uğradı mı, özellikle de ABD’de artan göçmen ve Müslüman karşıtlığından sonra? Bu soruya Muhammed’in cevabı siyasetin, insani duygular karşısında nasıl çaresizleşebildiğini gösteriyor:

“Evet zaman zaman ayrımcılığa uğradım. Fakat hikâyem haber olduktan sonra çok güzel şeyler duydum. Pek çok yetkili bana ödül verdi. Başkan Trump’ın yasak koyduğu ülkelerden biri benim memleketim Libya’ydı. Çevremdeki pek çok kişi Trump’a ‘Utan ve git Muhammed’in hikâyesini oku’ diye tepki gösterdi.”

Okunma Sayısı: 1693
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • harun

    01.04.2017 23:18:09

    süper model müslüman öldürmek için değil diriltmek için var

  • CESUR ADAM

    01.04.2017 13:59:21

    Sade bir insan ve İSLAM ı nefsinde yaşayıp cihadı yaşayarak yapan güzel insan.Rabbim rızasına nail olanlardan eylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
M. Latif SALİHOĞLU

Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.