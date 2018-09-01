ABD'li müzisyen İsrail konserini iptal etti

Amerikalı Müzisyen Lana Del Rey, hayranları ve Filistin taraftarı aktivistlerden aldığı tepkilerin ardından İsrail konserini iptal etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda müzisyen Lana Del Rey, Filistin ve İsrail tarafında aynı tarihlerde konser vermesinin mümkün olmaması sebebiyle 6-8 Eylül'de Tel Aviv'de gerçekleştirilecek Meteor Festivaline katılma planını iptal ettiğini açıkladı.

Del Rey daha önce İsrail'de konser vermesinin bu ülke politikalarını savunduğu anlamına gelmediğini söyleyerek Tel Aviv'de bulunduğu sürede Filistin'i de ziyaret etme kararı aldığını belirtti. Amerikalı müzisyen tepkiler sonrası yaptığı ilk açıklamada yine twitter üzerinden Tel Aviv konserinin hiçbir politik yanı olmadığını söyleyerek konser kararını savundu. Del Rey, "California'da şarkı söylemek de kendi ülke hükümetimle aynı görüşleri paylaştığım anlamına gelmiyor." dedi.

Ancak Del Rey son açıklamasında "İsrailli ve Filistinli hayranlarına aynı anda şarkı söyleyebilmesi mümkün olduğunda bu bölgeye ziyaret gerçekleştirebileceğini" kaydetti.