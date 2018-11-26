"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD'li otomobil devi 5 fabrikasını kapatacak

26 Kasım 2018, Pazartesi 19:36
ABD'li otomotiv devi General Motors'un (GM) yeniden yapılanma planları çerçevesinde 5 fabrikasını kapatacağı ve çalışan sayısını yüzde 15 azaltacağı bildirildi.

Detroit merkezli şirketten yapılan açıklamada, imalat kapasitesi ve iş gücü tasarruflarını artırmak amacıyla yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Bu çerçevede, 4'ü ABD'nin Michigan, Maryland ve Ohio eyaletlerinde ve biri Kanada'nın Ontario eyaletindeki olmak üzere 5 üretim tesisinin gelecek yıl içinde kapatılacağı belirtilen açıklamada, çalışan sayısının da yüzde 15 azaltılacağı duyuruldu.

Şirketin nakit akışını yıllık 6 milyar dolar artırması beklenen bu adımların, GM'nin 10-15 bin arasında çalışanıyla yollarını ayırmasına neden olacağı kaydedildi.

GM'nin Başkanı ve Üst Düzey Yöneticisi Mary Barra, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün attığımız adımlar son derece atik, dirençli ve karlı olma yolundaki dönüşümümüzü devam ettiriyor. Şirketimizi uzun vadeli başarıya ulaştırmak için değişen piyasa koşullarının ve müşteri tercihlerinin önünden gitmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, GM'nin New York borsasında işlem gören hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 6 değer kazandı. 

 

 

AA

Etiketler: ABD, otomotiv, fabrika
Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna: Rusya'ya yönelik yaptırımlar artırılmalı

    İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı

    Antalya'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Soğanı ağlatmayın' paylaşımı

    NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna' uyarısı

    Rusya, Ukrayna'ya nota verdi

    Türkiye'den Arakan'a cansuyu

    Kriz orayı da vurdu

    Yemen'deki böbrek hastalarının dramı...

    Pilotların son andaki kritik kararı facianın önüne geçti

    "Dirsek teması yapılabilir"

    NATO-Ukrayna Komisyonu olağanüstü toplanıyor

    Erdoğan'dan helikopter kazasına ilişkin açıklama

    Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı: 15 yaralı var!

    Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Yapılandırma için 'ilk taksit' uyarısı!

    'Son güne bırakmayın'

    Yalova'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama

    İran'da 148 artçı sarsıntı daha yaşandı

    ABD sınırında tansiyon yükseliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz kalıcı hasar bıraktı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatleri hedef tahtasına koymak kimin işine yarar?
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde resim sanatının sınırları
    Genel

    Savaşta bile ihlal edilemez
    Genel

    Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yusuf Nazik hakkında karar
    Genel

    Erzurum'da gece tefekkürü
    Risale-i Nur'dan

    Dert benimdir, deva Kur’ân’ın
    Sebahattin YAŞAR

    ‘Düşeni izlerken düşmek’ ne garip!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.