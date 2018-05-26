ABD’li Profesörden çok konuşulan benzetme

ABD’li ekonomi profesörü Paul Krugman, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birbirine benzediğini ve Türkiye’de olup bitenlerin ABD’de olabileceklerin bir ‘provası‘ niteliğini taşıdığını yazdı.

Krugman yazısına Türkiye’nin yakın geçmişini anlatarak başladı:“Kıran kırana geçen bir seçimin ardından müesses nizam karşıtı bir lider iktidarı ele geçirir. Kısa bir süre içerisinde kurduğu hükümetin yolsuzluklara bulaştığı ortaya çıkar, ancak yargı sistemini çökertmekle, hakkında açılan ve destekçileri tarafından ‘cadı avı’ olarak isimlendirilen yolsuzluk soruşturmalarını sümen altı etmekle kalmaz, aynı zamanda gücünü pekiştirmeyi ve gücünü sınırlayan kurumları (‘derin devlet’i) zayıflatmayı da başarır. “Bahsettiğim kişi Donald Trump olabilir mi?” diye soran yazar şu cevabı verdi: “Olabilir. Ama kastettiğim kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.”

Okunma Sayısı: 2311

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.