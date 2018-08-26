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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD'li senatör John McCain öldü

26 Ağustos 2018, Pazar 10:29
ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, bir dönem partisinin başkan adayı olan Arizona Senatörü John McCain'in 81 yaşında öldüğü bildirildi.

McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün yerel saatle cumartesi günü öğleden sonra öldüğü kaydedildi.

Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi.

Önceki gün ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.

2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti. Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

Trump ve çok sayıda isimden taziye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada, McCain için başsağlığı dileyerek, "En derin taziye ve saygılarımı Senatör John McCain'in ailesine sunuyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle beraber!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve eşinin, McCain ailesine en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti çevrelerinde saygın yeri olan McCain için Trump ve Pence'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve kanaat önderinden de taziye açıklamaları geldi.

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, yazılı açıklamasında, McCain'in Amerikan siyasetinde ayrıcalıklı yere sahip olduğunu ve kendisini her zaman minnetle anacaklarını vurguladı.

Obama'nın yardımcılığını yapan, McCain'in yakın arkadaşı Joe Biden da yazılı açıklamasında McCain'in her şeyden öte iyi bir arkadaş olduğunu ve çok özleneceğini kaydetti.

McCain'in ailesine taziye mesajı yağdı

ABD Kongresinde görev yapan hemen tüm Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri de yaptıkları açıklamalarla McCain'in ailesine taziye dileklerini iletti.

McCain'in en yakın arkadaşlarından biri olarak tanınan Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "En yakın arkadaşlarımdan ve akıl hocalarımdan birini kaybettim. Amerika ve özgürlük en büyük savunucularından birini kaybetti." değerlendirmesinde bulundu. 

CAIR'den taziye açıklaması

Öte yandan ABD'deki en önemli Müslüman hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, yazılı açıklamasında, McCain'in ölümü dolayısıyla ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Awad, "Amerikan Müslüman toplumu, bir 'ilkeler adamı' olan McCain'in yasını tutan tüm Amerikalılara katılmaktadır." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: and, mccain, senatör
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