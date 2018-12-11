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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

ABD'li Senatör, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudilere sert sözlerle yüklendi

11 Aralık 2018, Salı 18:45
ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, ülkesinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesi olayının ardından Riyad yönetimiyle ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "Suudileri İranlılarla karşılaştırdığımda hangisinin daha kötü olduğuna karar vermekte güçlük çekiyorum." dedi.

Senatör Paul, Fox News televizyonunun yayınına katılarak, Kaşıkçı cinayeti ve ABD-Suudi Arabistan ilişikilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "hiçbir vicdanın kaldıramayacağı olağan dışı bir vaka" olduğunu vurgulayan Paul, "Bir insanın kendi ülkesinin konsolosluğuna gittiğini, hatta oraya çağrıldığını ve sonra o ülke tarafından öldürüldüğünü düşünün. Deniliyor ki diktatörler dünyanın her yerinde adam öldürüyor. Evet öyle, ama bu o kadar da yaygın bir şey değil. Bir kişiyi konsolosluğa davet edip, orada güvende olacağını söyleyip sonra onu öldürüp parçalara ayırmak kesinlikle olağan dışı." ifadelerini kullandı.

Paul, Kaşıkçı cinayetini siyasi yelpazenin her kesimden insanı, hem Cumhuriyetçileri hem de Demokratları rahatsız ettiğine dikkati çekerek, "Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Eğer böyle bir şeye göz yumarsanız daha kötü olaylarla karşılaşırsınız." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın aşırıcı fikirlere desteğiyle de dünya barışına zarar verdiğini kaydeden Paul, "Suudileri İranlılarla karşılaştırdığımda hangisinin daha kötü olduğuna karar vermekte güçlük çekiyorum. Aslında radikal fikirleri yaymak ve sivillere yönelik şiddeti teşvik etmek bakımından Suudiler dünyanın başına daha büyük bela." şeklinde konuştu.

"Suudilere silah satmamalıyız"

Paul, Suudi Arabistan'a silah satışının da gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"En azından onları (Suudiler) ödüllendirmeyi bırakmalıyız. Ödülden kastım silah satışı. Bence bizim silah sanayimizin kendine özgü bir konumu var. Silah sanayi, Amerikan halkına mal olmuş bir sektör ve ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası. Çin'e silah satmıyoruz, Rusya'ya silah satmıyoruz. Bu sektöre yalnızca kazanç veya istihdam gözüyle bakamayız. Suudi Arabistan tam anlamıyla güvenilir bir müttefik değilse onlara silah satmamalıyız."

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da önceki gün Fox televizyonuna yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin, Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki göstermesinin, ABD'nin bölgesel çıkarlarına zarar verebileceği ve İran'a karşı duruşunu zayıflatacağı değerlendirmesine katılmadığını belirterek, "Biz olmasak Suudi Arabistan bir haftada Farsça konuşmaya başlar. Biz yardım etmesek orduları kese kağıdıyla bile savaşamaz. Bizim onlara ihtiyacımız olduğundan daha fazla onların bize ihtiyacı var." diye konuşmuştu.

AA

Etiketler: Kaşıkçı, Cumhuriyetçi, senatör, Suudi
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