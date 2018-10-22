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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD'li senatör: Suudi Arabistan'a silah satışı durdurulmalı

22 Ekim 2018, Pazartesi 10:07
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Sasse, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Suudilerin açıklaması gereken çok şey var. Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil tüm seçenekler masada olmalı." dedi.

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisinin önemli isimleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamayı yeterli bulmadıklarını belirterek, Suudi Arabistan'a daha sert tepki verilmesi çağrılarını sürdürdü.

Cumhuriyetçi Parti'nin Nebraska Senatörü Ben Sasse, CNN televizyonunda katıldığı bir programda, Kaşıkçı'nın öldürülmesine tepki olarak, ABD'nin, Suudi Arabistan'a silah satışlarını durdurması çağrısında bulundu.

ABD'nin silah satışını kâr amacıyla değil, ülkenin değerlerine inanan farklı ülkelerle ittifak kurmak için yaptığını savunan Sasse, "Suudilerin açıklaması gereken çok şey var. Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması da dahil tüm seçenekler masada olmalı." diye konuştu.

Sasse, Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklama hakkında da "Suudilerin örtbas için ortaya koyduğu hikayeler karmaşık. Kazara çıkan bir arbede için yanınızda kemik testeresi getirmezsiniz." yorumunu yaptı.

"Suudiler başa çıkmak zorunda kaldığımız en ahlaksız hükümet"

Temsilciler Meclisinin New York Üyesi Peter King de ABC kanalında yaptığı açıklamada, Trump'ın, bir taraftan Suudi Arabistan'ın Ortadoğu'daki stratejik değerinin farkında olurken, bir taraftan da Kaşıkçı'nın öldürülmesini güçlü bir şekilde kınaması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yaşananları vahşet olarak niteleyen King, "Suudi Arabistan'ın örtbas için uydurduğu hikaye ile yolumuza devam edemeyiz. Suudilerin bugüne kadar başa çıkmak zorunda kaldığımız en ahlaksız hükümet olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

 

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, ABD, silah, senatör, Trump
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