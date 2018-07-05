ABD'li senatörden şaşırtan Türkiye açıklaması

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra hafta başında Menbiç'i ziyaret eden ABD'li senatör, Türkiye'nin Suriye'deki savaşa daha fazla müdahil olması hâlinde kendini bir 'bataklıkta' bulabileceğini söyledi.

Ankara'da geçen hafta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, pazartesi günü de Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden iki ABD'li senatörden Lindsey Graham, Reuters haber ajasına konuştu. DW'nin aktardığına göre cumhuriyetçi senatör, Kuzey Irak'ı da kapsayan tur kapsamında gittiği bölgedeki Bağdat ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi. Graham, Ankara'daki temaslarında ABD'nin Suriye'den ayrılmasının sonuçlarının 'iyi olmayacağını", bu nedenle bölgede kalmalarının Türkiye'nin avantajına olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti. ABD'li senatör, "Suriye'de Türk ordusunun yeni harekâtlara girişmesini de istemezsiniz, aksi takdirde kendinizi bir bataklıkta bulursunuz" diye ekledi. Öte yandan Graham, YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda, yani Menbiç'e yaklaşık 20 kilometrelik bir uzaklıkta konuşlanmasının 'yeterli olması gerektiğini' söyledi. Sputnik Türkiye

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