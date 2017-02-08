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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

ABD'li teknoloji devlerinin Trump'a bağış yaptığı ortaya çıktı

08 Şubat 2017, Çarşamba 23:05
​Amerikalı teknoloji devlerinin, ABD Başkanı Donald Trump için düzenlenen devir-teslim etkinliklerine bağış yaptığı ortaya çıktı.

Politico'nun haberine göre, Trump'ın göçmenlik politikalarına şiddetle karşı çıkan teknoloji şirketleri, 20 Ocak'ta yapılan devir-teslim törenine hem mali hem teknik destek verdi.

Microsoft'tan hem bağış hem teknik destek

Federal Etik Bürosu'na beyan edilen belgelere dayandırılan haberde, Microsoft'un Trump'ın başkanlığı devralması kapsamında düzenlenen etkinliklere 250 bin dolarlık bağış yaptığı ve bedeli aynı miktara yakın hizmeti ücretsiz sunduğu belirtildi.

Google ve Amazon'un bağış miktarı belli değil

Google ve Amazon'un bağışta bulunan diğer şirketler arasında yer aldığı iddia edilen haberde, bağış miktarları belli olmayan iki şirketin etkinlikler için ücretsiz teknik hizmet sağladığı da kaydedildi.

Facebook

Habere göre, sosyal medya devi Facebook ise Trump'ın devir-teslim etkinliklerine ücretsiz Instagram fotoğraf kabinleriyle destek verdi. Para bağışı yapmayan şirket aynı hizmeti hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilerin ulusal kongreleri için ücretsiz olarak sağlamıştı.

Twitter ve Uber bağış yapmadı

Twitter ve Uber ise Politico'ya yaptıkları açıklamalarda, Trump'ın başkanlık töreni için herhangi bir bağışta bulunmadıklarını kaydetti.

Bununla birlikte, bağış belgelerinin gelecek günlerde kamuoyuna açıklanmasıyla Trump'ın devir-teslim törenlerine destek veren diğer şirketler gün ışığına çıkabilir.

Adı geçen şirketlerin aralarında bulunduğu 100'e yakın firma, hafta başında Trump'ın 7 Müslüman ülkeye yönelik vize yasağının, ABD Anayasası'nı ihlal ettiğini savunan ortak bir bildiri yayınlamıştı. Bildiri, Trump'ın kararının Federal bir mahkeme tarafından askıya alınmasını takiben açılan temyiz davası kapsamında San Francisco'daki 9'uncu Bölge Temyiz Mahkemesine sunulmuştu.

AA

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