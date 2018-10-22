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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

ABD'li Yahudiler, Trump'ın Filistin politikalarına onay vermiyor

22 Ekim 2018, Pazartesi 12:52
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket, bu ülkede yaşayan Yahudi toplumunun büyük bir kısmının ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına karşı olduğunu ortaya koydu.

Americans for Peace Now (Amerikalılar için şimdi barış) isimli sivil toplum kuruluşunun Mellman araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, Amerikalı Yahudilerin yüzde 56'sı Trump'ın ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararına karşı.

Yine ankete katılanların yüzde 62'si ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerle olan ilişkisine onay vermiyor.

ABD Başkanları içerisinde şu ana kadarki en İsrail yanlısı siyaseti izlediği düşünülen Trump'ın aslında Binyamin Netanyahu taraftarı duruş sergilediği belirtilen APN'in anketinde, 2020'de yapılacak başkanlık seçiminde Trump'ın aday olması halinde Amerikalı Yahudiler'in sadece yüzde 26'sı mevcut başkana oy vereceğini söyledi.

Amerikalı Yahudi seçmenlerinin yüzde 74'ü ise Trump'ın hemen hemen her konuya yaklaşımını sert şekilde eleştiriyor.

ABD'de kasım ayında düzenlenecek ara seçimler öncesi yayımlanan anket, Başkan Trump'ın politikalarının Amerikan Yahudi topluluğunca benimsenmediğini ve "gittikçe artan bir hayal kırıklığı" olduğunu gözler önüne seriyor.

Amerikalı Yahudilerin yüzde 59'u İsrail politikalarını eleştiriyor

Diğer yandan Mellman'ın APN için yaptığı araştırmaya göre, Amerikalı Yahudilerin ezici çoğunluğu İsrail'in varlığını desteklerken hükümet politikalarını eleştiriyor.

Katılımcıların yüzde 59'u İsrail'i desteklediğini ancak İsrail hükümetinin politikalarını eleştirdiğini dile getiriyor.

Ankete katılanların yüzde 32'si İsrail hükümetinin siyasetini haklı bulduğunu belirtirken yüzde 3'lük bir kesim de mevcut hükümete tümüyle destek verdiği yönünde görüş beyan etti.

Yüzde 35'lik bir kesim ise Tel Aviv hükümetinin politikalarını kısmen eleştirirken katılımcıların yüzde 24'ü İsrail yanlısı olmakla birlikte yönetimin siyasetine tamamen karşı.

APN'e göre Netanyahu saldırgan ve işgali sürdürüyor

İsrail'in önde gelen sol görüşlü barış hareketi Shalom Achshav'ın (Şimdi Barış Hareketi) ABD'deki kardeş kuruluşu olan APN (Amerikalılar için şimdi barış), Ortadoğu'da iki devletli çözümü destekliyor.

İsrail-Filistin ve İsrail-Arap barışına katkı sağlamaya yönelik faaliyetler yürüten kuruluş, Başbakan Netanyahu'nun politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

APN'e göre, Netanyahu hükümeti dini çoğulculuğu yok edici siyaset güdüyor.

Kuruluş ayrıca, Başbakan Benjamin Natanyahu'nun kendisini eleştirenlere ve İsrail demokrasisinin temellerine saldırdığını ve en önemlisi de işgali sürdürdüğünü belirtiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Yahudi, Trump, Kudüs, Filistin
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