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13 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD'li yetkili Taliban temsilcileri ile Katar'da görüştü

13 Ekim 2018, Cumartesi 21:49
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban temsilcileriyle Katar'da görüştüğü bildirildi.

Taliban örgütünden yapılan açıklamada, Halilzad ile Taliban'ı temsilen, örgütün Katar Ofisi Başkanı Şir Muhammed Abbas Stanikzey, yardımcısı Mevlevi Abdul Salam Hanefi ve diğer yetkililerin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmazken, her iki tarafın da Afganistan'a barışın gelmesi için görüşmelerin sürmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Halilzad'dan barış görüşmeleri diplomasisi

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, geçen hafta Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Afgan hükümeti ile Taliban arasında barış görüşmelerini başlatmak için çalışma yaptığını belirtmişti.

Halilzad, barış görüşmeleri için Afgan hükümeti ve Taliban'ın temsilcilerinin belirlemesini istemişti.

Barış görüşmelerinin başlamasına yönelik çalışmalar kapsamında, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Halilzad, bugün tekrar başkent Kabil'e döndü.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Halilzad'ın söz konusu ülkelere yaptığı ziyareti ve görüşmelerin sonucunu Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaştığı kaydedildi.

Taliban ile barış

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini devam ettiriyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolünde olan ülke, ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Afganistan hükümeti, geçen yıllarda da defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etti ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına karşın bir sonuca ulaşılamadı.

Hamid Karzai'nin devlet başkanlığı döneminde, Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın, ofis üzerinde "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve bayrağını asması üzerine, Afgan hükümeti, müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa bir süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri de ertelenmişti.

AA

Etiketler: Afganistan, Taliban, ABD, barış
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