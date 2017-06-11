ABD'lilerden İslam karşıtlığına, ırkçılığa ve Trump'a en güzel cevap

İslam karşıtlığı ve ırkçılığı ile bilinen ''ACT for America'' grubunca ABD'nin birçok kentinde eş zamanlı düzenlenen İslam karşıtı eylemlere, Müslüman grupların temsilcileri ve Trump karşıtlarının oluşturduğu yüzlerce kişilik daha kalabalık bir protesto ile cevap verildi.

Trump yönetimine karşı çıkan ve Müslümanlara destek veren çok sayıda ABD'li, ellerinde pankartlarla New York'un Manhattan bölgesinde yürüyüş yaptı, Trump ve ırkçılık karşıtı slogan attı. Gösteride "Trump'a hayır, Faşist ABD'ye hayır", "Açıkça ve yüksek sesle söyle: Mülteciler buraya hoş geldiniz", "Hepimiz Müslümanız, hepimiz göçmeniz", ''Faşistler defolsun'' sloganları atan göstericilerin taşıdığı pankartlarda ise "Müslüman kardeşlerimizle dayanışma içindeyiz", "Göçmenlerle değil, cahillikle mücadele et" ve "Bu ülke göçmenler tarafından kuruldu" ifadeleri yer aldı. Gösteri esnasında Müslümanları savunmaya gelen bir ABD'li tutuklandı, İslam karşıtı protestonun organizatörlerinden Frank Morganthaler ise kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Chicago'da Müslümanlara ciddi destek Illinois eyaleti Chicago kentinde de İslam karşıtı protesto düzenlendi. Kentteki Trump Tower önünde yaklaşık 10 kişinin katıldığı eyleme, Müslüman grupların temsilcileri ve Trump karşıtları yüzlerce kişi karşı protesto yaptı. Eylemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -Aleyhissalatu Vesselam- ve İslam aleyhine hakaret içerikli pankartlar açılması üzerine gergin anlar yaşandı. Yüzlerini kapatan, kamuflaj ve Amerikan bayrağı desenli kıyafetler giyen grup üyelerinin bazılarının ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sloganlarının yazılı olduğu şapka taktıkları gözlendi. Polis kordonu altın alınan ve çevredeki kalabalığa tehdit ve hakaretler savuran gruba Müslüman grupların temsilcileri ve Trump karşıtlarının yanı sıra bölgeden geçen Chicagolular da sert tepki gösterdi. *** Okumak için tıklayınız: Müslümanların Manchester dersi *** Okumak için tıklayınız: Çinli mühendis Müslüman olma gerekçesini açıkladı... Yusuf İslam, Müslüman olduktan sonra yaptığı ilk şeyi açıkladı... *** Konuyla ilgili daha önceden yayınlanmış haber ve makaleler: DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER.. İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474 Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698 Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/m-ali-kaya/avrupa-birligi-ve-islamin-gelecegi_431953 Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-10-yil-icinde-musluman-olacak_421413 Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu. Okumak için tıklayınız http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676 Bunlar da Avrupalı Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749 "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim" Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484 Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak. Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü. Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647 İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım... İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167 İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557 Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708 Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940 Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418 Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor? http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708 AA

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