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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

ABD medyası ve siyasilerinden Suriye'den çekilme kararına tepki geldi

20 Aralık 2018, Perşembe 10:15
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, ABD medyası ve siyasetçilerinde tepkilere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına geniş yer veren ABD'nin CNN kanalı, Trump'ın, çekilme kararını alırken, ulusal güvenlik danışmanlarının ve askeri uzmanların "Suriye'den şimdi çekilmenin zamansız ve mantıksız olduğuna" yönelik tavsiyelerini dinlemediğini ileri sürdü. 

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New York Times gazetesi Trump'ın, 2 bin ABD askerinin bulunduğu Suriye'den çekilme ve askeri operasyonlara son verme kararının, Rusya ve İran'ın bölgede güçlenmesine sebep olacağını iddia etti.

Kararın, ABD'nin Orta Doğu'daki duruşu ve politikasını ani bir şekilde kaydırdığını belirten Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın bu kararının, Türkiye'nin askeri operasyon düzenleyeceğini açıkladığı ABD'nin Suriye'deki ortağı YPG/PKK'yı tehlikeye sokacağını savundu.

Washington Post gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Suriye'de en azından küçük bir birlik tutulması tavsiyesine rağmen Trump'ın bu kararı aldığını ve Mattis'in görevinden ayrılabileceğini iddia etti.

Siyasetçilerden de tepki var

ABD'li bazı kongre üyeleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına tepki gösterirken, karardan memnun olan siyasetçiler de oldu.

Trump'ın güçlü destekçilerinden olan Cumhuriyetçi kıdemli Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'den çekilmenin, ABD için bölgede ve dünyada "yıkıcı sonuçlar" doğuracağını ileri sürerek, "Amerika'nın çekilmesi, DEAŞ, İran, Beşşar Esed rejimi ve Rusya için büyük bir kazanç olur." ifadesini kullandı.

Colarado Senatörü Cory Gardner da paylaşımında Trump'a, çekilme kararını bir an önce durdurması ve ABD ulusal güvenliğini koruyan Suriye stratejisine ilişkin kongreye danışması çağrısında bulundu.

ABD medyasına konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise kararın şaşırtıcı olduğu kadar gelecek yıllarda ve aylarda önemli yansımaları olacak büyük bir hata olduğunu ileri sürdü.

Kentucky Senatörü Rand Paul, Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik" açıklamasını paylaşarak, "Galibiyeti ilan eden ve askerlerimizi savaştan çıkaran bir başkan gördüğümden dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Lui, alınan karardan memnun olduğunu belirterek, "Ne (eski Başkan Barack Obama) Obama ne de Trump yönetiminin stratejisi yok. İki yönetim de neden Suriye'de bulunduğumuzu, nihai devletin ne olacağını ve nasıl başarabileceğimizi açıklayamaz." ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in karara ilişkin Kongre üyelerine brifing verdiği yemeğe katılan ABD Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Corker, görüşmeye dair medyaya değerlendirmelerde bulundu.

Corker, alınan karardan kurumların haberdar olmadığını ve iletişimin sağlanmadığını belirterek, "Bence Başkan Trump uyandı ve kararı açıkladı." dedi.

AA

Etiketler: ABD, Suriye, Trump, medya
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