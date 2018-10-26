"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD: Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız

26 Ekim 2018, Cuma 23:30
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Başkan, sorumlulardan hesap soracağını açıkça ortaya koydu. Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız." dedi.

Kaşıkçı soruşturması devam ediyor: Kanalizasyonda da inceleme yapıldı

Gül: İade talepnamesinin yerine getirilmesini bekliyoruz

18 şüphelinin iadesi istendi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetiminin bir taraftan Suudi Arabistan ile stratejik ilişkilerini sürdüreceğini ancak aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap soracaklarını söyledi.

Pompeo, Hugh Hewitt Radyo programında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruları yanıtladı.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin henüz yeni bir gelişmenin olmadığını belirten ABD'li Bakan, "Ne olduğu konusunda, Kaşıkçı'nın trajik bir şekilde nasıl öldürüldüğü konusunda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Dün, Suudi savcıların bu cinayetin önceden planlandığını ortaya koyduklarını gördünüz. Biz de gerçekleri öğrenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yönelik soruşturma başlattığını ve bu kişilere yönelik vize yasağı getirmek suretiyle yaptırım uygulayacağını açıklamasını hatırlatan Pompeo, şunları kaydetti:

"Başkan (Donald Trump), sorumlulardan hesap soracağını açıkça ortaya koydu ancak Amerika'nın Suudi Arabistan Krallığı ile ilişkilerinde önemli, uzun dönemli ve stratejik menfaatleri var ve bu iki şeyi aynı anda yapacağız. Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız."

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın öldüğü" iddiasında bulunulmuştu. 

AA

Etiketler: pompeo, kaşıkçı
Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz

    İhraçlar hukukî zeminden mahrum

    ABD: Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız

    Kaşıkçı soruşturması devam ediyor: Kanalizasyonda da inceleme yapıldı

    İlâçta kur uyarısı

    Gül: İade talepnamesinin yerine getirilmesini bekliyoruz

    Dünya Güreş Şampiyonası'ndan sevindiren haberler

    18 şüphelinin iadesi istendi

    'Kaşıkçı'yla bir ilişkisi yok'

    'Cesedini istiyoruz'

    Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinde Filistinlilere önemli uyarı

    Gazze Şeridinde tansiyon düşmüyor: 5 Filistinli daha şehit oldu, 170'i de yaralandı!

    'Esed’in yönetimde kalması mümkün değil'

    Moskova bölgesindeki bir IŞİD hücresi çökertildi

    AİHM’in kararı bir ‘milât’

    Teneffüs en iyi ders

    Trump'ın derdi İsrail

    İmar Barışı 6 ay daha uzasın

    Rahip Brunson: Başkan Erdoğan için dua etmek isterdik

    ABD'de şüpheli paket olaylarına Demokrat Parti Senatörü de eklendi

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Unutmamak İçin
    Ali FERŞADOĞLU

    Haset, kin ve nefrete karşı duâ
    Ahmet BATTAL

    Diyanette devletçilik ve siyaset
    Genel

    İhraçlar hukukî zeminden mahrum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisi güçlendirme fırsatı olabilir mi?
    Halil ELİTOK

    Zalimler korkaktır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntanın kıyıp biçtikleri
    Genel

    Devletler din hürriyetini kısıtlayamaz
    Genel

    Andımız, manevî dinamikleri zedeliyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.