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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

ABD: Myanmar'daki Müslümanlar soykırım yaşadı

14 Aralık 2018, Cuma 15:18
ABD'de Temsilciler Meclisi Myanmar'da Rohingya Müslümanının yaşadıklarını "soykırım" olarak tanımlayan bir tasarıya onay verdi. 395 vekilden sadece biri "hayır" oyu kullandı.

ABD'de Temsilciler Meclisi, Myanmar'ın Rohingyaları evlerinden sürmesini "soykırım" olarak tanımlayan bir yasa tasarısına onay verdi.

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada tasarı, bire karşı 394 oyla kabul edildi. Tasarıda Myanmar ordusu, insanlık suçu işlemekle suçlandı.

Kongre üyeleri ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir çağrıda bulunarak, 2017 yılında Arakan (Rakhine) eyaletinde Myanmar ordusunun yaptıklarının eldeki deliller ışığında insanlığa karşı suç, soykırım ya da uluslararası hukuk karşısında suç teşkil edip etmediğinin tespit edilmesini istedi. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin, soykırım yapanların tespit edilerek, uluslararası yasalar çerçevesinde yakalanması, yargılanması, yaptırımla karşı karşıya kalması istendi.

2017 yılında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Myanmar ordusunu etnik temizlik yapmakla suçlamıştı. Geçtiğimiz hafta Myanmar lideri Aung San Suu Kyi ile görüşen ABD'nin Başkan Yardımcısı Mike Pence ise orudunun yaptıklarının "mazur görülemez" olduğunu söylemişti.

Birleşmiş Milletler de binlerce Rohingya Müslümanının evlerini terk etmek zorunda kalmasını "soykırım" olarak tanımıştı.

Reuters muhabirleri için çağrı

ABD'de Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda ayrıca tasarıda, Reuters haber ajansının Myanmar'da tutuklanan iki muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo'nun da aralarında olduğu tüm gazeteci ve siyasi mahkumları serbest bırakması çağrısı yer aldı.

Myanmar'da 2017 yılında ordunun başlattığı operasyonun ardından Arakan eyaletinde yaşayan 700 binden fazla Müslüman evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Etnik temizlik yaptığı iddialarını reddeden Myanmar yönetimi, Müslüman muhaliflerin düzenlediği saldırıları hedef aldığını söylüyor.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: ABD, Temsilciler Meclisi, Myanmar, soykırım
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