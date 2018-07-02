ABD'nin 242. bağımsızlık yıldönümünde Türkiye-ABD ortaklığına vurgu yapıldı

ABD'nin bağımsızlığının 242. yıldönümünde, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ile eşi büyükelçilik konutunda davet verdi. Kosnett, YPG ile geldikleri nokta ve Washington-Ankara ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Türkiye ile ABD dışişleri bakanlarının vardığı Menbiç mutabakatını değerlendiren Kosnett, ''YPG'nin durumu anladığını düşünüyorum. YPG yeni duruma göre işbirliği yapacağını açıkladı'' dedi.

ABD Maslahatgüzarı, Ankara'daki boş koltuk için ''Başkan Donald Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Philadelphia'da 1776'da ulusal bağımsızlık için verilen büyük bir mücadelenin ortasında Amerika'nın yeni meclisinin bağımsızlık bildirgesini imzaladığına dikat çeken Kosnett, şu iddialarda bulundu:

''Devrimci liderlerin demokratik hayallerini kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesi, nesiller boyunca Amerikalıların ve Türklerin ortak problemi olmuştur. Bu, birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Amerika gibi Türkiye de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. 30 yıl önce Ankara'daki ilk görevimden bu yana, inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının, kendi mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu.''

''İki ülke halklarının ortak amaçlarına ulaşma konusundaki yeteneklerine olan inancım değişmedi. Aynı şekilde ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının, anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum'' diye devam eden ABD'li diplomat, sözlerini şuraya bağladı:

''George Washington; 'demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır, ama sonuçta doğru karar alınmış olur' demişti.