ABD'nin 59 füzeyle vurduğu üsten 24 saat geçmeden uçak kalktı

Suriye ordusu, ABD saldırısının hedef aldığı Şayrat Hava Üssü'nden havalanarak Humus'ta silahlı isyancıları vurdu. Uçakların, saldırının üzerinden 24 saat geçmeden aynı üsten havalanabilmesi dikkat çekti

ABD’nin ‘kimyasal saldırı’ gerekçesiyle Suriye’ye düzenlediği saldırının arka planı tartışılırken, 59 Tomahawk füzesiyle vurulduğu belirtilen hava üssünden dün yine Suriye uçakları havalandı. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, Şayrat Hava Üssü’nden kalkan uçaklar Humus kentinin doğu kırsalında silahlı isyancıların kontrolünde olan bölgeleri vurdu. Amerikan saldırılarının Şayrat Hava Üssü’nde yarattığı hasar tartışma yaratmış; Pentagon açıklamasında üsteki uçak, pist, hangar ve radar sistemlerinin yok edildiği belirtilmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasındaysa, Suriye uçaklarının saldırının üzerinden 24 saat geçmeden üsten havalanabilmesi için “İmkânsızı başardılar” ifadesi kullanıldı. Gözlemevi, uçakların kalktığı bilgisini yerel kaynaklarına dayandırdı. Suriye yönetimin en güçlü müttefiki olan Rusya’dan dün yapılan açıklamada, 59 Amerikan füzesinin 36’sının Şayrat Üssü’nün dışına düştüğü ve Suriyeli yetkililerin bu füzeleri aradığı belirtilmişti. Bu açıklama, Rusya’nın ABD’yle ‘dalga geçmesi’ olarak yorumlanmıştı.

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