ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ne pompalı tüfekle saldırı düzenlendiği bildirildi.

T24 internet sitesinin haberine göre, saldırı sonrası çıkan çatışmanın ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Anadolu Ajansı ise, Ankara'nın Kavaklıdere mahallesi Nevzat Tandoğan caddesinde bulunan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin önüne gelen Şahin S. adlı şahsın, paltosunun içine sakladığı pompalı tüfeği çıkararak havaya 8-9 el ateş açtığını duyurdu. Polisler tarafından müdahale edilen Şahin S'nin gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Çankaya Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün akşam silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından başkentte güvenlik önlemleri artırılmıştı.

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