ABD’nin Astana görüşmelerine katılmasına karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana’da düzenlenecek müzakerelere ABD’nin katılmasına karşı olduklarını ifade etti.

İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na konuşan Zarif, “ABD’yi müzakerelere davet etmedik ve katılmalarına da karşıyız” diye konuştu.

'Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye sorununu çözebiliriz'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran, Türkiye ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi durumunda Suriye sorununu çözebileceğini ifade etti.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Ruhani; İran, Türkiye ve Rusya’nın Astana müzakereleri için büyük çaba sarf ettiğini söyledi.

Ruhani,“Tüm çabamız Astana’nın Suriye’deki tüm sorunların çözümü için bir başlangıç olup son adım olmamasına yöneliktir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı , “İran, Türkiye ve Rusya birlikte Halep ve Suriye’de ateşkes sağlayabiliyorsa, bu mesele bu üç ülkenin etkin güç olduğu ve bu işi birlikte çözebileceğiniz gösteriyor” diye konuştu.